Минпромторг подтвердил открытие магазинов Inditex в РФ в апреле-мае

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Магазины испанской группы компаний Inditex (владелец сетей Zara, Pull & Bear, Bershka и др.) в России откроются в апреле-мае под новыми названиями — MAAG, DUB, ECRU, VILET, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ в среду, 5 апреля.

«Группа Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в РФ в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями», — сообщило ведомство.

В Минпромторге добавили, что все магазины, которые теперь будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET, уже готовы к открытию, которое произойдет в указанные месяцы.

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова рассказала «Известиям» днем ранее, что в зависимости от графика поставок, готовности площадок и подрядчиков торговые точки магазинов Inditex будут открываться поэтапно.

Ранее, 15 марта, гендиректор группы компаний Оскар Гарсия Масейрас заявила, что магазины компании Inditex готовы вернуться в Россию, если ситуация в стране изменится.

Компания Inditex закрыла магазины своих брендов в РФ в марте 2022 года. Причиной была названа невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что Inditex договорилась о продаже бизнеса в России ливанской группе компаний Daher. Позже, в середине декабря, стало известно, что Daher создаст локальные бренды специально для россиян.

Daher — группа компаний, основанная семьей Дахер из Ливана, которая развивает и управляет портфелем брендов от Adidas до Decathlon на Ближнем Востоке, напомнил он. Есть в их портфеле и бренды группы Inditex. Однако до сих пор бизнес был сосредоточен в арабских странах, таких как Кувейт, Катар, Ливан и, конечно, ОАЭ, отметил эксперт.