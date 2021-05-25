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Минприроды предложило продлить срок службы бытовой техники и электроники до 10 лет, при этом обязать производителей изготавливать детали для ремонта аппаратуры на протяжении всей гарантии.

С такой инициативой министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов обратился в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко, пишут «Известия».

Аналогичные обязательства уже действуют в Европе. Производители не должны подталкивать людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а деталей для ремонта уже не изготавливают.

Более того, этот шаг позволит сократить количество «электронного мусора», уверены в Минприроды. В свою очередь многие производители уверяют, что люди покупают новую технику и телефоны не потому, что старая аппаратура перестает работать, а потому что она морально устаревает.

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