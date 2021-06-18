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Минобороны создаст российские смартфоны и цифровую экосистему для военных

18 июня 2021 11:15
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Минобороны создаст российские смартфоны и цифровую экосистему для военных

Минобороны РФ заявило, что «никогда не разрешит использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части.

Такие устройства являются «источником утечек, серьёзнейшей опасностью, угрозой». По этой причине министерство вместе с военных технополисом «Эра» разрабатывает для военнослужащих и членов их семей российские смартфоны и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей.

"Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе «Аврора», в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", - заявил Александр Осадчук, заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве рассказали о работе над собственной цифровой экосистемой для повседневной деятельности военных, пишет ТАСС.

Фото: Pixabay.com

Теги: армия военные смартфон

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