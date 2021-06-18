Минобороны создаст российские смартфоны и цифровую экосистему для военных

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Минобороны РФ заявило, что «никогда не разрешит использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части.

Такие устройства являются «источником утечек, серьёзнейшей опасностью, угрозой». По этой причине министерство вместе с военных технополисом «Эра» разрабатывает для военнослужащих и членов их семей российские смартфоны и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей.

"Мы здесь продвигали решения на мобильной платформе «Аврора», в этом направлении у нас идут эксперименты по созданию защищенного телефона, смартфона, я подчеркиваю, который будет работать в различных режимах, в том числе которые позволят обеспечить безопасную связь", - заявил Александр Осадчук, заместитель руководителя Департамента информационных систем Минобороны РФ.

Кроме того, в ведомстве рассказали о работе над собственной цифровой экосистемой для повседневной деятельности военных, пишет ТАСС.