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Минобороны России 19 февраля проведёт учение сил стратегического сдерживания. Руководить маневрами ядерной триады будет верховный главнокомандующий, президент Владимир Путин, сообщили в министерстве. В них будут задействованы Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флот. Также будет привлечён Южный военный округ.

Сценарием учений предусмотрены пуски баллистических и крылатых ракет.

В Минобороны отметили, что учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению задач, передает Радио Маяк.