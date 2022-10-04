Минобороны РФ сообщило об экспериментах на орбитах с иностранными космическими аппаратами

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Воздушно-космические силы РФ проводили «эксперименты на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств», сообщило Минобороны. Никаких подробностей ведомство не привело.

Информация приводится в сообщении ведомства к 65-летию космических войск. В нем отмечается, что специалисты главного центра разведки космической обстановки уделяли особое внимание «контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем».

Минобороны также сообщило, что в течение 2022 года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, средства систем контроля космического пространства и ПРО обнаружили больше 150 пусков «иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения».

Военные продолжают работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Коми и Мурманской области. Радиолокационные станции нового поколения «Воронеж» на данный момент несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, в Алтайском, Краснодарском, Красноярских края, пишет Коммерсантъ..

Минобороны РФ в ноябре 2021 года заявило об успешных испытаниях противоспутникового оружия. Тогда был поражен недействующий разведывательный спутник «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. США выступают против таких испытаний.