Минобороны РФ потеряло 130 млн рублей из-за некачественных поставок

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Министерство обороны России понесло ущерб в размере 130 миллионов рублей из-за поставки некачественных подшипников для военной авиации. Об этом сообщает источник, близкий к силовым структурам.

«130 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный Министерству обороны России из-за поставок некачественных подшипников для военной авиации в рамках выполнения гособоронзаказа… Факт установки на военно-транспортные самолеты контрафактных подшипников был выявлен в процессе эксплуатации, в результате чего временно выведено из строя было пять самолетов Ил-76», — передает газета «Известия».

Источник уточнил, что пять военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А не эксплуатировались с 2022 по 2023 год. В преступлении подозреваются менеджеры Балашихинского литейно-механического завода. Представители производственного предприятия заявили о своем статусе пострадавшей стороны.

В июле 2024 года было возбуждено уголовное дело о злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа в отношении работников Балашихинского литейно-механического завода, пишет RT. Следственный комитет исследует действия неустановленных руководителей предприятия, которые приобрели подшипники неизвестного происхождения для оборонного заказа, сопровождаемые фальшивыми документами.