Минобороны: почти 90 БПЛА перехвачены за ночь в России

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За прошедшую ночь с 13 на 14 июня над шестью регионами России были перехвачены и уничтожены почти 90 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число беспилотников было перехвачено над Ростовской областью - всего 70 штук.

Кроме того, украинские дроны были уничтожены в Белгородской (два БПЛА), Волгоградской (два БПЛА), Воронежской (шесть БПЛА), Курской (шесть БПЛА) областями и один в Крыму.

Из-за атаки беспилотников были обесточены несколько населенных пунктов в Морозовском районе Ростовской области. Кроме того, один из дронов атаковал нефтебазу в Воронежской области, нанеся незначительный урон резервуарам с топливом, пишет РЕН-ТВ.