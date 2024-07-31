Министр транспорта РФ заявил, что авиабилеты сильно не подорожают

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Сильного подорожания авиабилетов жителям России ждать не стоит. Граждан в среду успокоил министр транспорта Роман Старовойт.

По словам главы ведомства, ситуация находится под полным контролем Федеральной антимонопольной службы страны.

"Сильного удорожания билетов не будет. ФАС контролирует ситуацию", – сказал он.

Ранее глава Минтранса раскритиковал идею установления верхних границ стоимости авиабилетов.

Старовойт уверен, что в случае отхода от экономически обоснованного тарифа, авиаперевозчики начнут массово обращаться в правительство за компенсацией, пишет Смотрим.