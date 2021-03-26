Минимальный доход россиян хотят защитить от списания по долгам

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Президент России Владимир Путин рекомендовал депутатам Госдумы и правительству защитить от списания по долгам минимальный доход граждан. Об этом 26 марта говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рекомендовать <...> подготовить <...> к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан», — говорится в перечне поручений главы государства по итогам встречи с главами думских фракций.

В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что правительство предпринимает определенные меры, касающиеся повышения реальных доходов граждан. По ее словам, это касается, в частности, повышения оплаты труда, ежегодной индексации страховых пенсий, поддержки занятости путем соцвыплат безработным, увеличения денежного довольствия военнослужащих, содействия в поиске подходящей работы и так далее, пишут "Известия".