Минфин РФ предложил ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров

Министерство финансов РФ выступило с инициативой ввести новые налоги для игорного бизнеса и букмекеров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство внесло в правительство пакет законопроектов, в том числе о внесении изменений в Налоговый кодекс.

"Введение налога на игорный бизнес в размере 5% от принятых ставок для букмекерских контор", – говорится в сообщении.

Проект также предполагает введение налога на прибыль организаций в размере 25% в отношении букмекерских контор.

В Минфине указали, что принятие соответствующих мер позволит учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат таких компаний. Там отметили, что инициатива приведет к обеспечению прозрачности игорного бизнеса, пишет Смотрим.