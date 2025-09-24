Минфин РФ предлагает ввести меры по борьбе с фирмами-однодневками

Министерство финансов России выступило с инициативой, направленной на борьбу с фирмами-однодневками. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Министерство представило в правительство пакет законопроектов, в том числе о внесении изменений в Налоговый кодекс, пишет Смотрим.
Предлагается с 1 января 2026 года ввести обязанности плательщиков страховых взносов – коммерческих организаций – исчислять страховые взносы с выплат и иных вознаграждений в пользу руководителей с доначислением базы по страховым взносам, исходя из МРОТ, в случаях, когда таким работникам выплачена заработная плата ниже МРОТ.
"Мера направлена на борьбу с фирмами-однодневками. Это позволит перекрыть распространенные схемы ухода от налогов через фиктивные зарплаты, снизив объемы "серых" схем в корпоративном секторе", – пояснили в Минфине.