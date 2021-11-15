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Международной космической станции угрожает обломок спутника. Экипажу, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз" и на американском сегменте, следует из переговоров экипажа с подмосковном Центром управления полетами, которые транслирует НАСА.

При этом не уточняется, об обломках какого именно спутника идёт речь. Указано только, что угрожающий МКС космический мусор пройдет около станции в 10.06 по московскому времени.

Специалисты хьюстонского ЦУПа также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться, сообщает Радио Маяк.