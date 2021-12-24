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Меры пресечения за отказ от вакцинации от COVID-19 не нужны – надо терпеливо объяснять необходимость прививки. Об этом заявил Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

По его словам, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сейчас составляет 59,4%, однако этого недостаточно. Президент поставил задачу достичь коллективного иммунитета в 80% ко второму кварталу 2022 года.

Говоря о распространении коронавируса, глава государства подчеркнул, что новые волны вызваны его способностью к мутации, а новые штаммы появляются там, где есть проблемы со здравоохранением.