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Мексика разрешила: в России запустят производство текилы

27 октября 2023 19:59
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Производство за пределами Мексики ограничено, и пока его только импортировали.

Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» получил лицензию правительства Мексики на производство текилы в России. Об этом владелец завода Павел Победкин рассказал на презентации IPO «Кристалла» в среду, 25 октября, передает РБК.

На текущий момент производство текилы со 100-процентным содержанием агавы разрешено только в семи штатах Мексики, рассказал Победкин. При этом напиток с содержанием агавы 49% можно импортировать в виде балка (то есть дистиллята, который поставляется наливом, а впоследствии разливается в других странах). Получением мексиканской лицензии «Кристалл», по словам Победкина, занимался весь последний год. Запуск производства запланирован на второй квартал 2024 года. Раскрывать подробности этого проекта он отказался.

Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...» в России возможно производство только тех спиртных напитков, на которые разработаны соответствующие государственные стандарты (ГОСТы). Соответствующий стандарт, регламентирующий производство текилы, уже разработан, заверил владелец «Кристалла». Его вступление в силу запланировано также на второй квартал следующего года.

 

Фото:   freepik.com

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