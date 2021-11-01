Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса в мире

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о наступлении продовольственного кризиса на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в его статье, опубликованной в понедельник, 1 ноября, в «Российской газете».

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — указал зампред Совбеза.

По его словам, сейчас в мировой экономике происходит спад, который намного серьезнее, чем был в период финансового кризиса 2008–2009 годов.

«Международные организации оценивают его масштабы в диапазоне от 3,3% (данные МВФ) до 3,6% (Всемирный банк). В отдельных странах это еще более ощутимо. Экономика Великобритании сжалась в 2020 году на 9,8%, Франции — на 8,1%, Германии — на 4,9%, Канады — на 5,4%, ЮАР — на 7%, Индии — на 8% (по данным Всемирного банка)», — отметил Медведев.

Но при этом более продвинутые экономики демонстрируют способность к ускоренному восстановлению.

«Так, по прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития, большинство развитых стран полностью восстановят докризисный уровень (с точки зрения ВВП на душу населения) к концу 2022 года. Некоторые развивающиеся страны смогут вернуться к допандемийным показателям не ранее 2024 года», — уточнил Медведев.

Он отметил, что преодолеть последствия возникшей ситуации можно путем проведения эффективной политики, направленной на дальнейшее восстановление экономики, удержание ценовой стабильности, пишут "Известия".

«Уже сейчас высокий уровень долга в некоторых странах и невиданные темпы инфляции стали новыми вызовами на пути к этим целям. Многое будет зависеть и от темпов возобновления внешнеторгового оборота, особенно в плане экспорта-импорта услуг», — заключил Медведев.