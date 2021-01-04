МЧС присвоит пожарные категории всем зданиям в России к августу

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МЧС после перехода на рискориентированный подход присвоит к 1 августа 2021 года каждому объекту одну из шести индивидуальных категорий пожарного риска, от которой будет зависеть частота проверок. Об этом сообщил ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

Он пояснил, что эта работа автоматизирована. Для нее предусмотрена определенная программа, которая на основании имеющихся данных определит, к какой категории пожарного риска отнести тот или иной объект защиты. Критерии для программы утверждены. Всего их порядка 40, отметил Еникеев.

Всего на учете МЧС – 2 миллиона 700 тысяч зданий и сооружений, из них более 300 тысяч в данный момент относятся к чрезвычайно высокой и высокой категориям пожарного риска.