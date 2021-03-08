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Масленичная неделя началась сегодня в России

8 марта 2021 10:23
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Масленичная неделя началась сегодня в России

Сырная седмица — последняя неделя перед Великим постом в Русской православной церкви (РПЦ), известная в народе как Масленица — начинается 8 марта.

Каждое богослужение последней недели перед Великим постом призвано подготовить верующих к посту. В течение всей седмицы, включая постные дни среду и пятницу, верующим разрешается употреблять в пищу яйца и молоко, но не мясо. Именно поэтому последняя седмица перед Великим постом в церкви называется сырной.

По мнению ряда этнографов, Масленица наследует дохристианскому славянскому празднику проводов зимы, приходившемуся на вторую половину февраля — первую половину марта, и отмечавшемуся за семь дней до и столько же после даты солнцестояния. После принятия православия она вошла и в число праздников церкви, сократившись до предшествующей Великому посту недели. Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды: в 2021 году оно наступит 14 марта.

Наименование праздника происходит от обычая готовить в эти дни разнообразные блюда из творога, сметаны, сливок, масла, яиц, рыбы и других продуктов животного происхождения, исключая, согласно церковным канонам, мясо.

Основное угощение в дни празднования Масленицы и ее главный символ — блины. В древности они символизировали солнце и использовались как ритуальное поминальное блюдо. Первый масленичный блин в старину посвящался предкам: его клали на окно или отдавали нищим. Блины же, испеченные же в субботу или воскресенье, относили на кладбище. По народному поверью, чем больше съесть блинов на Масленицу — тем более счастливым и богатым будет следующий год.

Другой известный обычай праздника — сожжение чучела Масленицы, символа уходящей зимы. В старину его делали в первый день масленичной недели из соломы и яркой ветхой одежды, в Прощеное воскресенье возили по улицам и сжигали вечером. Это сожжение было символическими похоронами зимы. Во время обряда похорон Масленицы на чучело также вешали блин. Издревле на Масленицу устраивали народные гулянья, игры и катания с горы, пишет ТАСС.

В 2021 году в связи с распространением коронавирусной инфекции праздничные мероприятия будут ограничены.

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