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Mars опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов для животных в РФ

1 февраля 2025 10:19
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Mars опроверг данные о возможном исчезновении своих кормов для животных в РФ

Компания Mars (бренды Whiskas, Chappi, Pedigree) опровергла информацию о возможном исчезновении своих брендов кормов для домашних животных с российского рынка. Производитель не планирует снижать объемы производства и имеет запас кормовых добавок, а также альтернативные варианты рецептур. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, "Гурмэ" и "Дарлинг" могут временно исчезнуть из продажи в России в связи с запретом на ввоз добавок для их изготовления из-за вспышки вируса ящура в ЕС.

"Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания обратилась в Россельхознадзор с просьбой аттестовать зарубежное предприятие, производящее используемый компанией ингридиент. "Надеемся в ближайшее время получить разрешение на дальнейший ввоз этой кормовой добавки", - отметили в пресс-службе.

Россельхознадзор с 20 января 2025 года ввел запрет на ввоз в РФ животноводческой продукции со всей территории Европейского союза из-за угрозы распространения ящура. В ведомстве уточнили, что в частности, под запрет попадает продукция, которая в своем составе имеет продукцию/ ингредиенты животного происхождения, полученные от восприимчивых к ящуру животных. Это может быть как мясная, молочная продукция, корма и кормовые добавки. При этом птица не является восприимчивой к ящуру. 

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