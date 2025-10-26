Я нашел ошибку
В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший ребенка на пешеходном переходе
В России начали продавать хлеб совсем маленькими упаковками
Под Самарой женщина случайно утопила свой автомобиль
В Самаре школьные каникулы начнутся с 1 ноября
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг
В МВД рассказали, как защититься от розыгрышей с помощью ИИ
В Самаре директора предприятия будут судить за травму работницы
В Самаре ожидается продолжительная магнитная буря
Маркетплейсы стали основным каналом продаж книг

26 октября 2025 15:58
117
Шесть из десяти печатных книг в России уже продаются на маркетплейсах — они стали самым крупным каналом продаж на книжном рынке. Традиционная офлайн-розница активно ищет способы привлечения аудитории: магазины трансформируются в «центры эмоций», предлагая уютную обстановку и мероприятия — от классических книжных клубов до литературных стендапов. «Ъ-Review» поговорил с издательствами, крупными сетями и независимыми магазинами о том, как меняется книжная розница.

В 2025 году доля маркетплейсов среди каналов продаж печатных книг достигла 57,8%, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 45%. Динамика роста за год составила 34,7% — с учетом только коммерческого рынка, без электронных книг и учебной литературы, свидетельствуют данные «Эксмо-АСТ». Таким образом, большую часть книг в России сегодня покупают на маркетплейсах.

В Wildberries «Ъ-Review» заявили, что в текущем году оборот в книжной категории увеличился почти на 30% по сравнению с январем—августом прошлого года. По количеству проданных экземпляров рост составил 15% — общие объемы продаж превысили 80 млн штук. Быстрее всего в 2025 году росли продажи поэзии (176%), а также биографий и исторической литературы (76%). По общим объемам продаж в штуках в этом году в топе на Wildberries учебная и художественная литература, детские книги, энциклопедии и научная литература.

В Ozon не раскрыли динамики в целом по книжной категории, но уточнили, что быстрее всех рос спрос на молодежную литературу (в 3,8 раза) и пьесы (в 2,4 раза). Росла популярность пособий для подготовки к экзаменам (в 5,6 раза) и бизнес-литературы (в 4,6 раза), пишет Коммерсантъ. 

