Мантуров усомнился в возвращении в РФ автоконцернов

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Покинувшие РФ в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли вернутся в страну. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, два года назад ряд зарубежных компаний из разных отраслей промышленности, принимая решение об уходе с российского рынка, подписывали соглашения о возможности возврата в срок до шести лет. Более того, эти организации продолжают обслуживать оборудование предприятий, демонстрируя желание вернуться в РФ, пишет Смотрим.

"А автопром просто сбежал, хлопнув дверью", — заявил Мантуров в интервью газете "Ведомости". Сценарий, при котором автопроизводители возобновят работу в России, маловероятен, даже несмотря на заключенные опционы, отметил он.

На смену западным автоконцернам, покинувшим российский рынок, пришли альтернативные партнеры, которые предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях, добавил вице-премьер.