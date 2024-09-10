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Мантуров усомнился в возвращении в РФ автоконцернов

10 сентября 2024 09:59
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Мантуров усомнился в возвращении в РФ автоконцернов

Покинувшие РФ в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли вернутся в страну. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, два года назад ряд зарубежных компаний из разных отраслей промышленности, принимая решение об уходе с российского рынка, подписывали соглашения о возможности возврата в срок до шести лет. Более того, эти организации продолжают обслуживать оборудование предприятий, демонстрируя желание вернуться в РФ, пишет Смотрим.

"А автопром просто сбежал, хлопнув дверью", — заявил Мантуров в интервью газете "Ведомости". Сценарий, при котором автопроизводители возобновят работу в России, маловероятен, даже несмотря на заключенные опционы, отметил он.

На смену западным автоконцернам, покинувшим российский рынок, пришли альтернативные партнеры, которые предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях, добавил вице-премьер.

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