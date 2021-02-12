Максима Топилина освободили от должности главы ПФР

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Максима Топилина освободили от должности главы Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу, 12 февраля.

Новым руководителем фонда назначен Андрей Кигим.

Кигим ранее возглавлял Фонд социального страхования. О назначении нового председателя ФСС будет сообщено дополнительно.

В этот же день источники «Известий» назвали возможных кандидатов на должность главы ПФР. Среди них, помимо Кигима, были замминистра труда Алексей Скляр и заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук.

Кроме того, про данным «Известий», ПФР и ФСС объединят в одну структуру. Один из источников уточнил, что в объединенную структуру может также войти Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).