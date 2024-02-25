Лукашенко пообещал хранить верность России

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Беларусь всегда будет поддерживать единство с Россией. Общая безопасность двух стран считается святым делом. Об этом заявил глава Беларуси Александр Лукашенко.

«Мы всегда будем едины с Россией. Общая безопасность для Минска и Москвы — это святое», — передает слова Лукашенко «Белта». Он отметил необходимость продолжения сотрудничества и уважительного отношения друг к другу. Лукашенко при этом подчеркнул, что Россия и Беларусь как суверенные государства сильнее, чем в случае их объединения, пишет Ура.ру.