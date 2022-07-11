Литва расширила список запрещенных к провозу в Калининград товаров

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Вильнюс расширил список товаров, запрещенных к провозу в Калининград, со ссылкой на представителя литовской таможни сообщил Reuters.



Ограничения были расширены в связи с тем, что вступили в силу ранее объявленные санкции Евросоюза. Среди товаров, теперь подпадающих под санкции, — цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе, сказал представитель таможни, пишет РБК.

Напомним, 18 июня Литва ограничила транзит в Калининград. В перечень запретных грузов попали многие товары: