Литва намерена запретить экспорт в РФ гвоздей и вязальных спиц

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Литва в рамках 12-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) планирует ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Об этом 21 октября сообщило издание EUobserver.

Отмечается, что Вильнюс на десятках страниц расписал рекомендации по «разрушению российских промышленных мощностей».

Помимо гвоздей и кнопок новый пакет санкций ЕС, по словам руководства Литвы, должен также включать запрет на экспорт радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом.

Ранее, 20 октября, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) вскоре приступит к консультациям с рядом стран ЕС о деталях возможного 12-го пакета антироссийских санкций. В данный пакет может войти запрет на покупку российских алмазов, пишут "Известия".