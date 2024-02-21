Лето 2024 года в России может стать самым жарким в истории

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По прогнозам синоптиков, лето 2024 года может побить все рекорды и стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Это произойдет из-за влияния теплового явления «Эль-Ниньо» — изменения температуры экваториальной части Тихого океана. Погодные аномалии будут наблюдаться во всём мире, пишут "Известия".

По данным Bloomberg, природные катаклизмы могут настичь многие регионы планеты. Так, в местностях, где традиционно много осадков, может наступить засуха, в то время как на засушливых территориях, напротив, воцарится влажная погода.

Аномально жаркая погода рискует повлечь за собой увеличение числа лесных пожаров, а таяние ледников в прибрежных регионах может вызвать сильные штормы.

Уже в июне температура во многих регионах России может установиться на уровне на семь градусов выше нормы.

В таких городах, как Москва, Калуга, Тверь и Калининград столбики термометров могут показывать до +35 градусов. Также установление температурных рекордов синоптики предрекают в республиках Северного Кавказа, на Урале и Дальнем Востоке.

Лето прошедшего 2023 года также стало рекордно жарким по всему миру. Также, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, глобальная температура поверхности моря три месяца подряд находилась на беспрецедентно высоком уровне.