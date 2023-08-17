Я нашел ошибку
Главные новости:
Футбольное поле, детская площадка и парковочные карманы.
В Октябрьском районе после комплексного благоустройства торжественно открыли двор
Программа.
«Ночь кино 2023» в музее Эльдара Рязанова
С сохранением до конца дня и вечером 17 августа.
В ближайший час местами в губернии  ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра
Михаил Мишустин прибыл в Самару
Михаил Мишустин прибыл в Самару
В Самаре посетители гипермаркета «Ашан» жаловались на удушье
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходит
Облачная АТС от билайн бизнес растёт в два раза быстрее рынка — за счёт чего это происходит
Команда «Тольяттиазота» — чемпион Самарской области по баскетболу 3х3
Команда «Тольяттиазота» — чемпион Самарской области по баскетболу 3х3
Подросток без прав на мопеде пострадал в ДТП в Исаклинском районе
Подросток без прав на мопеде пострадал в ДТП в Исаклинском районе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.7
-0.72
EUR 105.66
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Яблочный фест» в Сергиевске приглашает друзей
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на отборочный тур областного конкурса книжное ГТО
Тольятти примет фестиваль «Русское лето»
Весь список
  • Персональные данные

Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли новые трудности

17 августа 2023 13:07
120
Летающим в Россию авиакомпаниям предрекли новые трудности

Иностранным авиакомпаниям, летающим в Россию и из нее, предрекли новые трудности из-за отключения отечественных перевозчиков от каналов швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что SITA необходима для обмена данными между авиакомпаниями и аэропортами во время полетов. С отключением РФ от этого инструмента иностранные перевозчики также не смогут им пользоваться по пути в страну.

В Минтрансе заявили, что занимаются решением вопроса. «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями», — заключили в пресс-службе ведомства.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Михаил Мишустин прибыл в Самару
17 августа 2023  14:00
Михаил Мишустин прибыл в Самару
232
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
17 августа 2023  12:17
Более 2 миллионов тонн зерна собрано с самарских полей
120
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
17 августа 2023  11:47
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет «прямую линию»
273
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
17 августа 2023  11:28
Перспективные сорта картофеля собственной селекции презентовали самарские аграрии
143
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком
17 августа 2023  10:49
Строительство знаковых социальных объектов в Самаре идет в соответствии с графиком
176
Весь список