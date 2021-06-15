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Лекарства от аллергии могут помешать после вакцинации от COVID-19
Лекарства от аллергии могут помешать после вакцинации от COVID-19
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Лекарства от аллергии могут помешать после вакцинации от COVID-19

15 июня 2021 09:14
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Лекарства от аллергии могут помешать после вакцинации от COVID-19

Прием антигистаминных препаратов может снизить иммунный ответ после вакцинации от COVID-19 – избежать повышения температуры и уменьшить боль в месте укола они не помогут, но могут навредить.

Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. Лекарство от аллергии требуется только тем пациентам, которые принимают их по назначению врача на регулярной основе. Успокоительные лекарства перед вакцинацией разрешены.

После прививки в случае головной боли и повышения температуры можно принять парацетамол или ибупрофен.

Кроме того, если после первой прививки человек заболел COVID, то вторая доза не вводится. Перед вакцинацией необязательно сдавать анализы, в том числе и тест на антитела к коронавирусу,Э передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com

Теги: вакцина вакцинация коронавирус

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