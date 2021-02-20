Лавров: Нормальные отношения России и ЕС разорваны в клочья

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Нормальным отношениям России и Евросоюза мешает предвзятость, – заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью "РБК", напомнив заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который назвал Россию старым врагом ЕС. Фрагмент заявления Лаврова опубликован в телеграмм-канале нашей радиостанции VestiFM+.

Лавров также считает, что политизированное восприятие российской вакцины от коронавируса в прошлом году было не очень хорошим сигналом. По его мнению, структурам ЕС вряд ли позволят самостоятельно работать с Россией по теме вакцин.

Ранее министр отмечал, что у Москвы нет проблем в отношениях с большинством европейских стран по отдельности.