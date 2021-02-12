Лавров не исключил разрыва связей с ЕС в случае санкций

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Москва не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель будет вводить санкции, создающие риски для чувствительных секторов российской экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьеву в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Мы исходим из того, что мы готовы, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. — Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах…», пишет ТАСС.

«Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул он.