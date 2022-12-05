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Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»

5 декабря 2022 11:49
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Кудрин подтвердил переход на работу в «Яндекс»

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин объявил о своем переходе в «Яндекс» на должность советника по корпоративному развитию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял предложение "Яндекса" стать советником по корпоративному развитию. Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — написал он.

По словам Кудрина, одной из ключевых задач для него станет помощь в сохранении уникальной технологической и управленческой культуры «Яндекса», чтобы тот сохранял статус независимой и «лучшей в России IT-компании, где стремятся работать самые талантливые люди».

30 ноября Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты. Об этом сенаторов попросил президент РФ Владимир Путин, пишет Лента.

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