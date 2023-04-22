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Крым и Херсонскую область свяжут электрички, которые планируется запустить уже в мае. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Первые электропоезда из Геническа в Джанкой сможем запустить уже в мае. Стоимость проезда будет социальной — существенно ниже, чем на автобус», — рассказал он в своем Telegram-канале 21 апреля.

По его словам, на вокзале на данный момент завершается ремонт. Там планируют создать современный транспортно-пересадочный узел, а именно вынести автовокзал, а также подвести маршруты городского и пригородного сообщения для максимального удобства.

В ближайшей перспективе, как уточнил председатель правительства, из Геническа можно будет доехать до Симферополя, пишут "Известия".

«Дальше в плане запустить электрички сообщением Вадим – Каланчак – Мирное – Армянск – Симферополь», — добавил Алексеенко.