Кризис в российской экономике еще не достиг своего пика

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Кризис в российской экономике, связанный с началом спецоперации на Украине и последовавшими за этим западными санкциями, еще не достиг своего пика, кульминация его придется на третий и четвертый квартал текущего года. Об этом предупредили эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), пишет РБК.

Они назвали три фактора, которые определят поворотный пункт грядущего ухудшения ситуации. Первый — это состояние платежного баланса, сроки и масштаб восстановления экспорта и импорта. Как отметил один из авторов прогноза Дмитрий Белоусов, в этом моменте многое зависит от решений западных стран, которые могут создать России новые проблемы.

В ЦМАКП считают, что в 2022-2023 годы экспорт будет падать даже без новых санкций. Резко снизится вывоз машин и оборудования, экспорт угля, нефти и нефтепродуктов, цветных и черных металлов, удобрений. Импорт, скорее всего, будет восстанавливаться, но за товары из-за усложнения логистических цепочек придется существенно переплачивать.

Отдельной опасностью является ввоз сырья и компонентов. Если российские компании не смогут обеспечить его или переориентироваться на отечественное производство, то зависимость страны от иностранной продукции вырастет, что усугубит экономический спад.

Вторым фактором эксперты назвали масштаб «импорта инфляции» с продовольственных и сырьевых рынков. Чем больше будет объем закупок иностранных товаров, тем сильнее повлияет на цены внутри страны мировая инфляция, которая задается энергетическим кризисом. Так, резкое подорожание газа на мировых рынках сделает заметно дороже все поставки в Россию.

И в качестве третьего фактора можно рассматривать поведение российских компаний на фоне завершения или продолжения кризиса. В настоящее время ситуация с занятостью находится в подвешенном состоянии — в гражданских секторах экономики падает выпуск, но массовых увольнений не наблюдается. Для сохранения этой ситуации государство должно продолжать субсидировать занятость, но гарантировать такое решение никто не может.

По словам Белоусова, совокупность этих обстоятельств может привести к тому, что во второй половине года ситуация в экономике станет заметно хуже, в том числе за счет того, что второй квартал был пройден относительно успешно.

Другие эксперты, представленные в материале, также указывают, что говорить о пике кризиса к концу года позволяет текущая динамика. Макропоказатели, в том числе падение ВВП, продолжают ухудшаться, запасы в торговле и производстве сокращаются, а инвестиционные проекты поставлены на паузу, пишет Лента.