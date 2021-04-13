Кремль определился с позицией по выборам мэров

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Федеральный центр выработал негласную позицию по вопросу возвращения прямых выборов мэров. Ряд губернаторов уже делают громкие заявления о том, что готовы пойти на этот шаг. Тему подогревает скандал в Кировской области, разразившийся после попытки местной общественной палаты узнать мнение горожан о прямых выборах мэра. Но и в других субъектах попытки жителей поставить градоначальников на голосование встретили странное противостояние местных чиновников. Что это – желание губернаторов сохранить свой контроль над городами с помощью мэров-назначенцев или новая установка из Москвы, выяснил «ФедералПресс».

На днях Общественная палата Кировской области запустила опрос: «Какой способ избрания главы города Кирова вы считаете наиболее эффективным?». Варианта было два: прямые выборы населением или избрание по решению конкурсной комиссии. Через некоторое время 92 процента жителей региона проголосовали за прямые выборы и лишь восемь процентов поддержали процедуру назначения.

Однако всего за один день число голосов за избрание мэров по конкурсу выросло в пять раз, со 140 до 780. Спустя какое-то время результат достиг отметки в 55 процентов кировчан, поддержавших процедуру назначения.

Местные активисты уличили провластные организации в попытке накрутить голоса иболее того– прямых призывах проголосовать за назначение мэров в данном опросе. Сторонники такой накрутки даже придумали себе оправдание: якобы в целях экономии средств бюджета. Действительно, выборы нынче дорогое удовольствие, можно и отказаться.

Кстати, двумя месяцами ранее прямые выборы мэра Кирова не приняли депутаты во главе с действующим губернатором Игорем Васильевым.

В Екатеринбурге тема прямых выборов мэра не остывает с момента их отмены в 2018 году. Прошлой осенью активисты сдали в свердловское заксобрание почти 12 тысяч подписей в поддержку народной инициативы, но парламент отклонил предложение, назвав его непроработанным. В документе не было указано, идет ли речь о главе администрации (схема, действовавшая в Екатеринбурге до 2010 года) или спикере городской думы (такой механизм работал с 2010 по 2018 годы). В марте этого года еще одна инициативная группа подала заявку на референдум о прямых выборах, но заксобрание отклонило и ее.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков назвал прецедент Евгения Ройзмана ярким примером. «Ройзман был без права подписи, но ходил на заседания совета и воевал. Такой сверхдепутат без полномочий», – сообщил эксперт.

Призывы вернуть прямые выборы мэров время от времени звучат в регионах «тюменской матрешки». В Тюменской области год назад депутат региональной думы от КПРФ Юрий Юхневич вышел с инициативой вернуть прямые выборы мэров в населенных пунктах, где числится более 70 тысяч избирателей. Под такой критерий подпадало бы всего три муниципалитета – Тюмень, Тобольск и Столичный район. Но даже такую скромную идею коллеги дальше профильного комитета не пустили.

На Южном Урале отказались от прямых выборов глав муниципалитетов в 2015 году. Но тему ухода от конкурсной системы поднимали регулярно. В последний раз вопрос был проработан нынешним губернатором Алексеем Текслером в 2019 году, еще в его бытность врио. Но, как считают южноуральские политологи, систему менять сейчас не время.

В Перми вернуть прямые выборы мэра предлагали в марте этого года. Инициатива прозвучала на дебатах, организованных участниками конкурса по отбору кандидатов на пост главы города. Но ситуация пока осталась прежней.

В период отмены прямых выборов мэра жители Сибири проявляли недовольство. В Красноярске в 2015-м создавались инициативные группы для проведения референдума по этому вопросу. До дела, правда, так и не дошло. Зато выборы мэра Кемерова в этом году пройдут по конкурсу и без участия граждан.

Неоднократно поднимался вопрос о возвращении выборов мэра Владивостока. На Сахалине прямые выборы мэров предлагали вернуть в 2019 году, но законопроект «завернули». В том же году в столице ЕАО Биробиджане прошел ряд одиночных пикетов за возвращение прямых выборов – безуспешно.

При этом в Хабаровском крае, Якутии и Бурятии прямые выборы вернули. Впрочем, политолог Илья Гращенков не исключил, что в Якутске найдутся желающие сделать мэра назначаемым, поскольку там проходили «тяжелейшие для власти выборы», так что чиновникам «пришлось «зачистить поляну» от всех оппозиционных кандидатов».

Летом инициативу о возвращении выборов мэров высказывали депутаты от КПРФ и ЛДПР Ульяновской области, но законопроект был отклонен.

В Нижегородской области аналогичный законопроект выносился на рассмотрение в конце февраля 2020 года, но также был отклонен большинством голосовавших.

В конце прошлого года идея вернуть прямые выборы мэра была озвучена членами КПРФ в Казани. Этот законопроект тоже отклонили в Госсовете Татарстана. По словам спикера парламента Фарида Мухаметшина, результаты таких выборов могут привести к «полному развалу и противостоянию с администрацией» региона.

В СЗФО попытки вернуть прямые выборы мэров и даже губернатора не увенчались успехом. В прошлом году законопроект, предлагающий вернуть прямые выборы губернатора Ненецкого автономного округа, не поддержали в администрации.

В Мурманске в начале 2019 года партии КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина» и «Альянс зеленых» провели круглый стол, по итогам которого обещали направить обращение о возврате к прямым выборам в адрес губернатора, в региональный парламент, Госдуму и Совет Федерации. Но никаких изменений так и не последовало.

В Республике Адыгея партия «Родина» выступила с предложением вернуть прямые выборы мэра Майкопа.

Так является ли «бойкот» возвращению прямых выборов мэров в регионах установкой Кремля? Или это нежелание губернаторов давать муниципалитетам больше самостоятельности? Социальный технолог Роман Алехин склоняется ко второму варианту. «Большинство населения поддерживает прямые выборы, потому что это и есть местное самоуправление. Но голосование по этому вопросу региональным чиновникам невыгодно», – сообщил Алехин.

По мнению эксперта, Кремль как раз не просит губернаторов запрещать населению поднимать вопрос о прямых выборах мэров. «Однозначно в федеральном центре нет такой установки. Иначе бы губернатор Крыма Сергей Аксенов не заявил о том, что хочет вернуть на полуострове прямые выборы глав муниципалитетов», – сообщил Роман Алехин.

Эксперт считает, что если на одну чашу весов положить выборы мэров, а на другую – губернаторов, то «лучше сделать градоначальников избираемыми, а глав регионов назначаемыми». «Людей больше интересует местный уровень, а губернаторов население и так воспринимает как присланных Путиным управленцев. Так что, думаю, без голосования за глав регионов могут и обойтись», – заметил социальный технолог.

А вот по мнению политолога Ильи Гращенкова, установка в Кремле «все время меняется». «Внутри башен существуют разные точки зрения на тему прямых выборов. Когда губернаторов назначали, через голосование за мэров «спускали пар» жителей регионов. А теперь любые выборы – это и так стресс для системы. Мне кажется, победит централизация: всех назначать, никого не пускать. Как говорил Вячеслав Володин, идея местного самоуправления «рухнула в пространство двора», – заявил Гращенков.

«ФедералПресс» поинтересовался у анонимного источника, близкого к Кремлю, какова сегодня позиция властей по прямым выборам мэров. По информации собеседника редакции, Москва во многом отдала этот вопрос на откуп губернаторам. «Сегодня федеральный центр разрешает самостоятельность – выбирать мэров населению или оставить голосование через парламент. Но, скажем так, избранные мэры больше воруют, чем назначенцы», – добавил источник.