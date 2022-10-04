Компания H&M закрыла более 40 своих магазинов в России

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В 23 российских городах закрыты 42 магазина H&M Group. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе шведского ритейлера 4 октября.

«Начиная с сентября продолжается поэтапное закрытие магазинов H&M Group в России. К этому дню, 4 октября, закрыты 42 магазина в 23 российских городах», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве в ТЦ «Каширская плаза» магазин, согласно объявлению, окончательно закрылся. В торговой точке на «Сходненско» покупателей предупредили, что ее работа будет прекращена 5 октября.

20 сентября в H&M подтвердили «Известиям» информацию о планах закрыть магазины в России поэтапно. Позже, 29 сентября, Financial Times написала, что единовременная потеря компании из-за свертывания российского сегмента в размере 2,1 млрд шведских крон ударила по прибыли сети.

Торговая сеть H&M объявила, что намерена закрыть свои магазины и прекратить свою деятельность на территории РФ 18 июля. В начале августа были открыты офлайн-магазины компании для распродажи ассортимента. Предполагалось, что магазины проработают до 30 ноября, но позже источник «Известий», близкий к руководству компании, сообщил, что после этой даты флагманские торговые точки бренда останутся открыты.