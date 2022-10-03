Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах мобилизованным

Бюджетный комитет Совета Федерации рекомендовал палате одобрить закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
Об этом сообщает РИА Новости.
Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 4 октября.
28 сентября Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий кредитные каникулы мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей.
Ранее Федеральная служба судебных приставов России сообщила, что приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан.