Комитет СФ поддержал освобождение врачей от ответственности по уголовной статье

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Комитет Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и госстроительству поддержал и рекомендовал к одобрению законопроект, согласно которому врачи освобождаются от уголовной ответственности по статье об оказании небезопасных услуг.

Изменения вносятся в статью 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Санкция по статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Новый закон дополняет статью примечанием, согласно которому действие статьи не распространяется на медработников, оказывающих медицинскую помощь.

Ранее законопроект приняла Госдума. Первый зампредседателя комитета по охране здоровья ГД Бадма Башанкаев уже назвал принятие поправок "поистине эпохальным для всей системы здравоохранения", пишет Смотрим.