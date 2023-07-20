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Комитет Госдумы одобрил повышение штрафа за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей

20 июля 2023 16:11
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Комитет Госдумы одобрил повышение штрафа за неявку в военкомат до 50 тыс. рублей

Госдума одобрила ко второму чтению поправки в КоАП, ужесточающие наказание за неявку по повестке и другие нарушения, касающиеся воинского учета и мобилизации. Гражданину, который не пришел в военкомат по повестке, будет грозить штраф до 50 тыс. рублей. За несообщение данных о смене места жительства, работы или изменении семейного положения накажут штрафом до 20 тыс. рублей. Какие изменения могут вступить в силу уже в октябре — в материале «Газеты.Ru».

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправки в КоАП, увеличивающие штрафы за неявку в военкоматы по повестке без уважительной причины. Они вырастут более чем в 15 раз — до 50 тыс. рублей. Сейчас нарушитель может заплатить от 500 рублей до 3 тыс. рублей.

Поправка одобрена ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. Этот документ был внесен в Госдуму еще в прошлом, седьмом созыве, в 2019 году.

Глава комитета Павел Крашенинников заявил, что изменения обсудят на следующей неделе.

«Я думаю, что мы на ту неделю [поставим законопроект на рассмотрение], да. <…> Может быть, даже разнесем второе и третье [чтение]», — сказал Крашенинников.

Наказание ужесточается не только для тех, кто не явился по повестке, но и для тех, кто не сообщит в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы, должности и переезде внутри страны или выезде за рубеж на срок более 6 месяцев. За это предлагается установить штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

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