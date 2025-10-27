Комету 3I/ATLAS москвичи смогут увидеть после 30 октября

98

Межзвездную комету 3I/ATLAS жители Москвы смогут наблюдать по утрам после 30 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

В ночь с 28 на 29 октября комета пройдет ближе всего к Солнцу: расстояние между ними составит 1,36 астрономической единицы.

"После 30 октября и до 17 ноября комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы на утреннем небе (с 5 до 7 часов) над юго-восточным горизонтом", – пояснили в планетарии.

Межзвездная комета 3I/ATLAS была открыта 1 июля автоматизированной сетью телескопов Atlas, созданной НАСА для отслеживания потенциально опасных околоземных астероидов и других малых небесных тел. Согласно компьютерному моделированию, возраст кометы может превышать семь с половиной миллиардов лет, что делает ее на три миллиарда лет старше Солнца. Возможно, это древнейшая из когда-либо наблюдавшихся человечеством комет.