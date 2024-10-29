Количество заявок на ипотеку в России сократилось в январе-августе на 30%

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Количество заявок на ипотеку на финансовом маркетплейсе "Банки.ру" сократилось в январе-августе на 31% в годовом выражении​​​. При этом в мае-июле отмечен всплеск интереса к ипотеке из-за завершения основных ипотечных госпрограмм.

Заемщики отдавали предпочтение жилью на вторичном рынке (72% выданных кредитов против 55% в январе-августе 2023 г.).

Средний размер оформленного на "Банки.ру" ипотечного кредита уменьшился в январе-августе на 4% до 4 млн руб. Средний размер кредита по IT-ипотеке составил 6,3 млн руб., а минимальный размер по военной ипотеке – 1,9 млн руб.

Размер среднего первоначального взноса по ипотеке увеличился с 27% до 30%. Максимальный средний размер первоначального взноса (42%) отмечен по ипотеке с господдержкой, а наименьший (24%) – по IT-ипотеке.

Средний срок ипотечного кредита составил в январе-августе 25 лет против 21 года в январе-августе 2023 г., отмечает РИА новости. Заемщики и банки вынуждены удлинять сроки ипотеки для обеспечения приемлемого размера ежемесячного платежа и соблюдения требований ЦБ к показателю долговой нагрузки.