количество вакансий с требованием владения ИИ в России выросло более чем в 1,5 раза

Аналитики Авито Работы изучили требования работодателей к соискателям за период с января по сентябрь 2025 и отметили, каким специалистам важно иметь навыки работы с ИИ. Выяснилось, что чаще всего компании ждут базового знания нейросетей от SMM-специалистов, администраторов и контент-менеджеров.

Количество вакансий с упоминанием навыков ИИ в России выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего такие вакансии размещали работодатели из сферы маркетинга, рекламы и PR. На втором месте — информационные технологии. И замыкают тройку лидеров — розничная и оптовая торговля.

Работодатели чаще всего ждут навыков работы с искусственным интеллектом от SMM-специалистов. В первую тройку самых востребованных специалистов со знанием нейросетей также входят администраторы и контент-менеджеры.