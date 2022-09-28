Количество уехавших из России IT-специалистов может сильно вырасти

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Количество уехавших после объявления о частичной мобилизации в России IT-специалистов может в несколько раз превысить показатели весны этого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Отток IT-кадров в новой волне может вырасти в два-три раза, считает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. С ним согласен глава ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров, однако он отмечает, что точных оценок пока нет. Глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин полагает, что потенциально покинули страну как минимум 100 тысяч сотрудников.

По его словам, отток IT-кадров из России связан с мнением, что эта мобилизация может оказаться не последней из-за размытости ее критериев. Кроме того, опасения айтишников связаны с рисками не попасть под критерии отсрочки, поскольку не у всех есть высшее профильное образование, согласно информации Минцифры, пишет Лента.

В «первую волну» в марте, сразу после начала военных действий на Украине, Россию покинули 50-70 тысяч IT-специалистов. В апреле, когда началась «вторая волна», потенциальное число уехавших оценивали в 70-100 тысяч. «Руссофт» прогнозировал, что по итогам первой половины 2022 года из страны уедут около 40 тысяч сотрудников IT, но впоследствии заключил, что реальное количество уехавших достигло 25 тысяч человек. В конце весны премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в страну вернулись около 85 процентов IT-кадров, которые ранее ее покинули.

В настоящее время доля переехавших в другую страну или планирующих релокацию российских IT-специалистов составляет 31 процент, подсчитала компания Ventra. Большинство айтишников (57 процентов) сказали, что пока не переезжали.