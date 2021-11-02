169

Количество телефонных звонков от мошенников этой осенью выросло в 10 раз с начала года, рассказал газете "Известия" аналитик "Лаборатории Касперского" Виталий Воробьев. По его словам, на звонки от фальшивых сотрудников банков абоненты уже почти не ведутся – такая схема многим известна.

Сейчас мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов. Они обращаются к абонентам по имени и фамилии, используют юридические термины и предлагают записать собственные данные и якобы удостоверение сотрудника полиции.

Злоумышленники убеждают человека, что кто-то подделал его документы или получил копию паспорта и теперь пытается снять деньги в банке. Далее абонента просят назвать код из смс-сообщения с подтверждением перевода денег на их счет или же предлагают самостоятельно перечислить средства на "безопасный счет".