Коктейльные трубочки могут запретить

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Правительство готовится запретить коктейльные трубочки и одноразовую посуду из цветного пластика. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на экологическом форуме "Чистая страна".

Она отметила, что к концу десятилетия в стране надо убрать из общей массы отходов половину вторичных ресурсов.

По словам Абрамченко, в России в год производится 8 миллиардов тонн отходов промышленных предприятий и, чтобы уменьшить эту гигантскую цифру, нужно сокращать образование отходов, передает Радио Маяк.