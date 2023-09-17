Кинолог отметил важность правильного выбора осенней одежды для собак

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В холодный осенний период собаководам важно обеспечить питомца специальной одеждой, не заставлять насильно гулять под дождем, чтобы прогулки проходили более комфортно и безопасно. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью «РИА Новости».

Кинолог напомнил, что не нужно забывать о полноценном выгуле собаки хотя бы раз в сутки, несмотря на соблазн сократить прогулку в холодную осеннюю погоду. Питомец должен успеть пообщаться с сородичами, обойти местность и выплеснуть скопившуюся энергию.

«Обеспечьте питомца специальной одеждой, не заставляйте насильно гулять под дождем и внимательно следите, чтобы собака не мерзла. Это позволит вам комфортно и безопасно гулять осенью», — сказал Голубев.

Специалист обратил внимание, что с окончанием лета опасность подцепить клещей или блох остается, поэтому нужно обрабатывать питомцев от паразитов. По его словам, вредители комфортно себя чувствуют даже после спада летнего зноя и угрожают здоровью животного до наступления стойких заморозков. Кроме того, блох и клещей хозяин может принести из подъезда на своей обуви, подчеркнул кинолог.

Состояние лап четвероногих друзей не менее важно — из-за постоянной влаги и взаимодействия с вредными веществами на подушечках могут появиться трещины, которые могут вызвать раздражения, покраснения и шелушения. Защитные крема, воск или специальная обувь помогут в поддержании здорового состояния лап.

Президент РКФ обратил внимание, что в дождливый период усиливается восприятие запахов, что может не нравиться всем собакам, отвлекать и вызывать беспокойство.

«Если ваш любимец не любит гулять под дождем, не выводите на улицу насильно, дождитесь, когда дождь прекратится, или выходите гулять только для того, чтобы дать возможность собаке справить нужду. Более длительную прогулку перенесите на другое время, когда дождь закончится», — подчеркнул Голубев.

Для маленьких декоративных пород, которые быстро мерзнут, например чихуахуа, русский той, китайская хохлатая, йоркширский терьер, кинолог посоветовал приобрести комбинезоны. Специальная одежда защитит и от ветра, и от дождя, пишут "Известия".

Голубев подчеркнул, что при подборе костюма ориентироваться стоит прежде всего на комфорт питомца. Важно обратить внимание, чтобы он не сковывал движений или, наоборот, не висел. Здесь тоже могут подстерегать опасности для здоровья: маленькие детали животное может отгрызть и подавиться, а дополнительные аппликации — натереть кожу, поэтому их нужно заранее удалить.

Кинолог предупреждает, что на улице лучше не позволять питомцу мерить лужи и водоемы, поскольку он может простудиться.

«Если собака сильно промокла на прогулке, возвращайтесь домой как можно скорее, чтобы исключить риск подхватить заболевание. Также, если вы заметили, что собака начала дрожать и подгибать лапы, заканчивайте прогулку — это значит, что она замерзла», — завершил Голубев.