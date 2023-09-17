Кинолог отметил важность правильного выбора осенней одежды для собак

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 сентября в Тольятти в рамках гастрольного тура выступает Донецкий симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева – "Оркестр непокоренных".
В Тольятти прошла пресс-конференция "Оркестра непокоренных"
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +21, +23°С..
18 сентября в Самарской области без осадков, до .+24°С
После торжественной литургии прихожане совершили крестный ход.
Престольный праздник в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» отметили в Сызрани
Центральный старт состоялся в Самаре на прилегающей территории стадиона«Солидарность Самара Арена» и собрал порядка 4000 поклонников здорового и активного образа жизни.
В Самарской области прошел Всероссийский день бега «Кросс нации - 2023»
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший 1-2 часа в Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром, ливень, возможен град 
Торжественные молебны с участием огнеборцев прошли в храмах Самары, Сызрани, Тольятти, Отрадного и Кинеля.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в молебне в честь иконы Божьей Матери Неопалимая купина
Армен Бенян: "Этот день призван подчеркнуть важность участия пациентов в процессах при оказании медицинской помощи".
17 сентября — Всемирный день безопасности пациентов.
На стадионе «Металлург» пройдет финал Кубка Самарской области по футболу
Сегодня на стадионе «Металлург» пройдет финал Кубка Самарской области по футболу
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные

Кинолог отметил важность правильного выбора осенней одежды для собак

17 сентября 2023 11:50
217
Кинолог отметил важность правильного выбора осенней одежды для собак

В холодный осенний период собаководам важно обеспечить питомца специальной одеждой, не заставлять насильно гулять под дождем, чтобы прогулки проходили более комфортно и безопасно. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев в интервью «РИА Новости».

Кинолог напомнил, что не нужно забывать о полноценном выгуле собаки хотя бы раз в сутки, несмотря на соблазн сократить прогулку в холодную осеннюю погоду. Питомец должен успеть пообщаться с сородичами, обойти местность и выплеснуть скопившуюся энергию.

«Обеспечьте питомца специальной одеждой, не заставляйте насильно гулять под дождем и внимательно следите, чтобы собака не мерзла. Это позволит вам комфортно и безопасно гулять осенью», — сказал Голубев.

Специалист обратил внимание, что с окончанием лета опасность подцепить клещей или блох остается, поэтому нужно обрабатывать питомцев от паразитов. По его словам, вредители комфортно себя чувствуют даже после спада летнего зноя и угрожают здоровью животного до наступления стойких заморозков. Кроме того, блох и клещей хозяин может принести из подъезда на своей обуви, подчеркнул кинолог.

Состояние лап четвероногих друзей не менее важно — из-за постоянной влаги и взаимодействия с вредными веществами на подушечках могут появиться трещины, которые могут вызвать раздражения, покраснения и шелушения. Защитные крема, воск или специальная обувь помогут в поддержании здорового состояния лап.

Президент РКФ обратил внимание, что в дождливый период усиливается восприятие запахов, что может не нравиться всем собакам, отвлекать и вызывать беспокойство.

«Если ваш любимец не любит гулять под дождем, не выводите на улицу насильно, дождитесь, когда дождь прекратится, или выходите гулять только для того, чтобы дать возможность собаке справить нужду. Более длительную прогулку перенесите на другое время, когда дождь закончится», — подчеркнул Голубев.

Для маленьких декоративных пород, которые быстро мерзнут, например чихуахуа, русский той, китайская хохлатая, йоркширский терьер, кинолог посоветовал приобрести комбинезоны. Специальная одежда защитит и от ветра, и от дождя, пишут "Известия".

Голубев подчеркнул, что при подборе костюма ориентироваться стоит прежде всего на комфорт питомца. Важно обратить внимание, чтобы он не сковывал движений или, наоборот, не висел. Здесь тоже могут подстерегать опасности для здоровья: маленькие детали животное может отгрызть и подавиться, а дополнительные аппликации — натереть кожу, поэтому их нужно заранее удалить.

Кинолог предупреждает, что на улице лучше не позволять питомцу мерить лужи и водоемы, поскольку он может простудиться.

«Если собака сильно промокла на прогулке, возвращайтесь домой как можно скорее, чтобы исключить риск подхватить заболевание. Также, если вы заметили, что собака начала дрожать и подгибать лапы, заканчивайте прогулку — это значит, что она замерзла», — завершил Голубев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
655
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
593
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
473
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1832
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
831
Весь список