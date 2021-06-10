Каждая шестая российская компания выявила хищения на удаленке

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Каждая шестая российская компания малого и среднего бизнеса столкнулась с корпоративными хищениями со стороны сотрудников во время удаленной работы с начала ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Это следует из результатов исследования сервиса «Актион Финансы» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР»), которые оказались в распоряжении «Известий».

Около 17% (264) опрошенных компаний выявили случаи хищений со стороны сотрудников на удаленке. При этом в 10% (155) организаций было выявлено до 10 случаев хищения и в 7% (109) — от 10 до 50 случаев.

При этом большинство выявленных хищений — около 55% (140) — причинили ущерб на суммы более 1 млн рублей. И примерно поровну — по 22,5% (124) — пришлось на суммы до 50 тыс. рублей и от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Каждая пятая компания считает, что переход на удаленку создает больше возможностей для хищений, отмечается в опросе.

Подавляющее большинство компаний ответили, что пытаются решить проблемы хищений со стороны сотрудников собственными силами и всего 1% сообщил, что привлекает специалистов для выявления подобных нарушений.

По словам эксперта «Актион Финансы» Дарьи Ковальчук, тревогу вызывает то, что бизнес недооценивает цифровые инструменты в борьбе с внутренними мошенниками, так как почти половина считает, что использование, в частности, видеонаблюдения никак не решит проблемы хищений со стороны сотрудников.

«В то же время опыт финансовых директоров и внутренних аудиторов подтверждает прямую связь инвестиций в меры цифрового контроля и сумм ущерба от внутренних хищений. Традиционно кризисные периоды провоцируют рост количества инцидентов внутреннего мошенничества, и в ближайшее время стоит ожидать продолжения этого тренда», — подчеркнула она.

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