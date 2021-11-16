Казанский школьный стрелок признан вменяемым

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Дело о расстреле в казанской гимназии №175 может быть передано в суд уже в декабре. Об этом «Ъ-Казань» сообщил адвокат обвиняемого Ильназа Галявиева Владимир Богдан. По его данным, вторая психолого-психиатрическая экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, показала, что обвиняемый является вменяемым и может быть привлечен к уголовной ответственности. Однако юрист добавил, что после утраты статуса невменяемого Ильназ Галявиев подписал отказ от ранее нанятых для него адвокатов и в дело вступил защитник по назначению. Господин Богдан не исключает, что решение обвиняемый принял «не совсем добровольно», и заявил о намерении обжаловать действия следствия в суде, поскольку считает, что в результате его клиент фактически лишен права за защиту.

Адвокат Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на гимназию №175, Владимир Богдан рассказал «Ъ-Казань», что уголовное дело может быть передано на рассмотрение в суд в декабре.

Напомним, 11 мая бывший ученик гимназии 19-летний Ильназ Галявиев открыл в здании школы огонь, а также привел в действие самодельное взрывное устройство. В результате погибли семеро учеников и два учителя, пострадали более 20 человек. Галявиев сдался полиции. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Как писал «Ъ-Казань», летом обвиняемый был этапирован в Москву — в Бутырский следственный изолятор (СИЗО №2) для прохождения экспертизы в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского. Со ссылкой на представителей ОНК сообщалось, что Ильназ Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления. Позднее его перевели в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге для повторной психолого-психиатрической экспертизы. О ее результатах также официально не сообщалось.

Как сказал «Ъ-Казань» Владимир Богдан, «выводы оглашены устно следствием о том, что он признан вменяемым».

Адвокат пояснил, что он был нанят родителями Ильназа Галявиева после того, как обвиняемого признали невменяемым. В сентябре юрист уведомил об этом следствие, написав ходатайство о вступлении в дело. «Данное ходатайство было удовлетворено»,— отметил господин Богдан. С 20 августа, по его словам, адвокатом также является Алексей Васильев, привлеченный общественниками.

Однако Владимир Богдан заявил, что защитники до настоящего времени не получили доступ к основным материалам дела. «Никаких действий со стороны следствия в части исполнения обязанностей по предоставлению документов для ознакомления защитником, в том числе постановления о назначении экспертиз, заключения экспертиз, протоколов допроса, не было»,— сказал он. По его словам, он смог ознакомиться лишь с «ограниченной частью процессуальных документов», в частности с постановлением о назначении психиатрических экспертиз потерпевшим. «Эти документы не проливают свет на ситуацию, не говорят о виновности, они говорят про вред, который причинен преступлением. То, что в преступлении имеет место вред, никто не оспаривает, вопрос в том, кем он причинен и в каком объеме»,— сказал господин Богдан.

Также ему не удалось встретиться с самим обвиняемым. «Я был в СИЗО, но нам не разрешили пообщаться, сославшись на необходимость получения разрешения у следователя»,— рассказал адвокат. По его словам, доступа к подзащитному и материалам дела нет и у Алексея Васильева. «Имеет место нарушение права на защиту, воспрепятствование ознакомлению защиты с документами дела. Васильеву и мне документы не предоставлены»,— сказал господин Богдан.

«Ильназ написал заявление — полагаю, что не вполне добровольно,— об отказе от защитников, и теперь ему назначен адвокат по назначению»,— добавил адвокат. Он назвал «очевидным фактом», что «следствие препятствует вхождению в дело независимых, не связанных со следствием защитников». По мнению Владимира Богдана, повторная экспертиза была нужна именно для того, чтобы получить от господина Галявиева отказ от адвокатов.

По его словам, Алексей Васильев пытался обжаловать в Басманном суде Москвы непредоставление документов, однако суд отказался принять жалобу, сославшись на то, что процессуальные действия совершаются на территории Казани и должны быть обжалованы в местном суде. «Мы будем обжаловать действия следствия как в казанском, так и в Басманном судах, в прокуратуре, и, возможно, в ЕСПЧ, поскольку полагаем, что здесь имеет место нарушение права на защиту»,— заявил господин Богдан.

Защитник выразил надежду получить доступ к материалам после того, как они будут переданы в суд. «Мы ждем, когда дело будет отправлено в суд. Это должно произойти в декабре. Как только оно отправится в суд, у нас появится возможность реализовать свои процессуальные права»,— сказал он.

В пресс-службе СКР на момент публикации не ответили на вопросы «Ъ-Казань», в том числе о результатах психолого-психиатрических экспертиз, о том, как часто с обвиняемым встречается адвокат, в какой стадии находится расследование и когда его планируется завершить.