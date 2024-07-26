Каспийский циклон затопит Урал

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Сегодня на Урале пик экстремальных дождей.

Границу России пересек каспийский циклон. Такие вихри зарождаются в условиях колоссальных температурно-влажностных градиентов, а поэтому крайне агрессивны. На космоснимке даже заметны "суперъячейки" – это чрезвычайно развитые кучево-дождевые облака, c которыми обычно связаны экстремальные ливни, град и сильный ветер, пишет Смотрим.

В пятницу каспиец явит себя уже во всей красе. Аномальные осадки накроют Челябинскую, Курганскую области, юг Тюменской и Свердловской областей, а также запад Омской области. Всего за сутки на Южный Урал обрушится до 50-80 миллиметров дождя. Это три четверти месячной нормы, сообщает телеканал "Россия 24".

Больше всего от стихии пострадает Челябинск. Ночью здесь уже выпало почти 40 миллиметров влаги. Сейчас интенсивность ливней снижается, но эта передышка ненадолго. После обеда дожди вновь усилятся. В результате только сегодняшний день принесет в мегаполис порядка 77 миллиметров осадков. При том что норма всего июля составляет 88 миллиметров.

И с наступлением выходных непогода не закончится. В субботу циклон выйдет своим центром на Курган и начнет заполняться. Из-за этого он совсем потеряет ход. Так что ливни примут затяжной характер. По оценкам специалистов, к началу следующей недели местами на Южном Урале в осадкомеры может попасть 160 миллиметров осадков. Это больше полутора садовых бочек воды на каждый квадратный метр речных долин. В такой ситуации не исключено развитие локальных паводков, особенно в бассейнах Урала и Камы.

Екатеринбург будет сильно заливать по меньшей мере трое суток. Сегодня ожидается 33 миллиметра дождя, завтра – 36, послезавтра – 16. При этом, обратите внимание, будет по-сентябрьски прохладно. После полудня в лучшем случае +15 градусов. И только в понедельник ненастье пойдет на убыль.

А в Москве – наоборот. В пятницу и субботу не будет никаких осадков. Днем на термометрах +24...+25 градусов. Ровно столько, сколько должно быть в это время года. В воскресенье над столицей могут появиться грозовые тучи, но серьезных ливней они не принесут.