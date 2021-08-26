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Кардиолог назвал способ снизить холестерин без лекарств

26 августа 2021 12:39
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Кардиолог назвал способ снизить холестерин без лекарств

Езда на велосипеде позволит снизить уровень холестерина, заявил 26 августа кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков.

Специалист порекомендовал пациентам с высоким уровнем холестерина заниматься на велотренажере или кататься на велосипеде хотя бы 30 минут в день, пишут "Известия".

«Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере — это не просто совет, а фактически медицинское назначение», — сообщил врач в интервью «Доктору Питеру».

По его словам, хорошая физическая активность иногда дает больший эффект, чем лекарства, учитывая, что низкая приверженность к их приему может делать лечение малоэффективным. Физическая нагрузка с правильной диетой можно снизить холестерин на 20–30% за счет снижения массы тела, подчеркнул Мещеряков.

«В целом коррекция образа жизни — безусловный элемент борьбы с высоким холестерином, — добавил специалист.

Врач также напомнил, что норма так называемого плохого холестерина в крови (ЛПНП, липопротеидов низкой плотности) зависит от уровня сердечно-сосудистого риска человека.

Если уровень ЛПНП находится в пределах 1,5–2 ммоль/л — это хорошо, отметил кардиолог. Но иногда «плохой» холестерин бывает и экстремально низким, ниже 1 ммоль/л. В таком случае врачи обращают внимание на наличие у пациента каких-либо патологий, для чего человеку рекомендуют пройти обследование.

Теги: здоровый образ жизни кардиология

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