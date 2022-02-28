Каналы управления космической отраслью надежно защищены, заявил Рогозин

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Управление ракетно-космической отраслью, спутниками и российским сегментом МКС надежно защищено и изолировано от киберпреступников, заявил в воскресенье гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Что касается управления отраслью, орбитальной группировкой и российским сегментом МКС, то эти каналы надежно защищены и изолированы от киберпреступников", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что на сайт "Роскосмоса" уже несколько дней проводится массированная DDoS-атака с различных IP-адресов. По словам Рогозина, это влияет лишь на своевременную информированность энтузиастов космоса о новостях госкорпорации. Кроме того, есть соцсети, через которые "Роскосмос" и так доводит эту информацию, подчеркнул он.

В пятницу вечером сайт "Роскосмоса" перестал работать, при попытке открыть его высвечивалось сообщение DB error! (ошибка базы данных). Позднее его работоспособность была восстановлена.

Позднее в пресс-службе рассказали, что DDoS-атаке идет из-за рубежа. А ещё позже уточнили, что атака была организована из Львова с помощью сети ботов, сообщает РИА Новости.