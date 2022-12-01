КамАЗ намерен заняться выпуском легковых автомобилей

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Компания КамАЗ намерена создать дивизион по выпуску легковых автомобилей, рассказал глава предприятия Сергей Когогин. Об этом 1 декабря пишет издание «Коммерсант».

По оценке Когогина, КамАЗ сформирует отдельный легковой дивизион, который не будет консолидирован с основным бизнесом производителя, производством грузовиков и автобусов.

КамАЗ является технологическим партнером столичного автозавода «Москвич», где в конце ноября началась крупноузловая сборка одноименных кроссоверов на базе китайских JAC. Кроме того, в 2021 году предприятие стало одним из инвесторов стартапа по производству электромобилей «Кама», пишут "Известия".